По решению суда житель Находки обязан выплатить крупный долг по кредиту в размере 280 тысяч рублей, но он делать это не торопился. Потому и лишился музыкального инструмента, сообщили DEITA.RU в ФССП Приморья.

Должник иногда выступает на различных мероприятиях, играя на саксофоне.

Приставы связались с ним и пригласили выступить на корпоративе в одном из местных кафе города Находки.



Музыкант взял с собой саксофон «Yamaha», акустическую колонку «Good Sound Temeisheng», ноутбук «SONY» и станцию для микрофона. И тут на данное имущество судебный пристав-исполнитель наложил арест.



Саксофон будет передан на реализацию, если артист срочно не погасит долг.

Ранее единственного гусляра на Дальнем Востоке судебные приставы хитростью заставили выплатить алименты, сообщает Deita.ru.

Мужчину долго не удавалось вычислить. Но работники отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей сыграли на желании радаря обрести еще большую популярность. Думая, что направляется на запись интервью для СМИ, музыкант-любитель вышел из своей квартиры и попал к крепкие «объятия» судебных приставов по розыску.

Михаил Грач

