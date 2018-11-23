Эксперты объяснили, когда и почему стоит внимательнее относиться к покупке красной икры, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал "РГ", член Комитета Госдумы по природным ресурсам Константин Слыщенко, это связано с празднованием в России Масленицы.

Самый опасный период, в который можно стать жертвой обмана - с 4 по 10 марта. В это время будут продаваться подделки, так как есть значительный спрос.

По словам специалиста, злоумышленники подделывают все: банку со штампом даты изготовления, этикетку, продукт. Фальсифицированная икра изготавливается из рыбного сырья, рыбьего жира. По виду и по вкусу отличить ее от натуральной очень сложно. Цена банки такого продукта - 250-300 рублей.

К слову, чтобы обезопасить себя от приобретения подделки или контрафакта, покупать икру стоить только в проверенных магазинах.

Ирина Петрова