Во Владивостоке планируется ремонт системы водоотведения на улицах Аллилуева, Калинина, Луговой, проспекте Красного Знамени, Некрасовской и острове Попова, сообщили DEITA.RU в городской администрации.

Для предотвращения течи поверхностных вод и разрушение дорожного покрытия на улице Аллилуева планируется замена старых разрушенных железобетонных лотков протяжённостью более 100 метров, устройство смотрового колодца, прокладка ливневого коллектора диаметром 500 миллиметров с заведением в существующую ливневую систему, а также восстановление подпорной стены и благоустройство прилегающей территории.

Также ремонт системы водоотведения будет проведён на ул. Луговой, 52ж, на острове Попова (по ул. Садовой, Калининской, Заводской, Подгорной), проспекте Красного Знамени, 85, 99, 101, Некрасовской, 59а и Калинина, 109, где вдоль откоса проложат более 160 метров железобетонных лотков открытого типа для отвода поверхностных вод с заведением в магистральный коллектор.

Михаил Грач