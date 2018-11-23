Специалисты Примгидромета рассказали, какой будет погода в начале следующей недели в Приморском крае, сообщает DEITA.RU.

По данным синоптиков, в крае будет морозная погода без осадков. Ночью усилится выхолаживание: -19...-27 °С, в горных районах до -35 °С, на побережье -12...-18 °С. Днем увеличится прогрев и максимальные температуры станут повышаться: -5...-12 °С, на севере до -18 °С.

В середине недели атмосферное давление над краем будет падать, ядро антициклона разрушится. Морозы начнут ослабевать.

Во Владивостоке в начале новой недели погода ожидается солнечной и морозной. Осадки исключены. Ночью -12...-15 °С, днем -6...-9 °С. В середине недели немного потеплеет.

Ирина Петрова1