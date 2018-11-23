В дневное время в полицию с сообщением об угрозах и хулиганских действиях обратилась 49-летняя жительница центра города. По словам женщины, она ехала домой на автобусе, когда на остановке «Луговая» ее без причины стал оскорблять нетрезвый гражданин, сообщает DEITA.RU.

Когда горожанка попыталась утихомирить хулигана и сделала ему замечание, он нанес ей удары по телу, а затем выскочил из салона маршрутного автобуса и скрылся.

Шокированная горожанка сообщила о случившемся в полицию и попросила привлечь злоумышленника к административной ответственности. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность нетрезвого хулигана.

Игорь Бегунов