Прокуратура Приморского края выступила с официальным заявлением для жителей региона, сообщает DEITA.RU.

На территории края возобновились случаи мошенничества от имени работников ведомства. К примеру, в Лесозаводске фиксируются телефонные звонки нескольким руководителям бюджетных организаций от имени неизвестных лиц, которые представились работниками прокуратуры и попросили подъехать. При этом сообщаются ложные сведения о проводимых прокурорских проверках с требованием явиться с документами, а также пополнить счет мобильного телефона.

Жителям Приморья напоминают - все мероприятия ведомства бесплатны, поэтому при поступлении таких звонков не следует идти на поводу у злоумышленников.

Узнать о проведении прокуратурой каких-либо проверок можно по телефону 8 (42355) 23-6-97, либо телефону прокуратуры края 8 (423) 240-62-04.

Таисия Масина