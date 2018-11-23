На Камчатке лишь после увольнения и вмешательства прокуратуры педагогу выплатили надбавку за классное руководство, сообщает DEITA.RU.

Усть-Камчатская межрайонная прокуратура Камчатского края провела проверку по обращению педагога о нарушении трудовых прав.

Установлено, что в период работы в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя школа № 4 поселка Ключи» женщина осуществляла классное руководство. В соответствии с федеральным законодательством и внутренними локальными нормативными актами ей полагались ежемесячные выплаты компенсационного характера к должностному окладу педагогического работника, являющегося классным руководителем.

В декабре 2018 года учитель уволилась по собственному желанию, не получив законные надбавки на общую сумму почти 19 тысяч рублей. Согласно части 1 статьи 140 Трудового кодекса РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.

В нарушение требования закона, ежемесячные надбавки выплачены бывшему работнику школы лишь после вмешательства прокуратуры.

По результатам проверки в отношении директора заместитель межрайонного прокурора на самостоятельном участке в поселке Ключи вынес постановление по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений). Руководитель учреждения полностью признала свою вину в нарушении трудовых прав подчиненного работника.

Учитывая, что надбавка выплачена, ранее за нарушение трудового законодательства директор школы к административной ответственности не привлекалась, Государственная инспекция труда назначила ей административное наказание в виде предупреждения. Постановление в законную силу не вступило.

Ирина Петрова