16 февраля в 12 часов на привокзальной площади Владивостока пройдёт митинг против стройки на кладбище Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Митинг состоится в защиту граждан по вопросам экологии, точечной застройки, захвата земельных участков, уничтожения инфраструктуры и живой природы.

Подвеска - призвать правоохранительную и исполнительную власть повернуться к людям, и начать работать на интересы людей, а не по конкретным интересам.

"Мы будем требовать убрать от власти тех людей, которые вредят Владивостоку!", - сообщает один из организаторов митинга Николай Смирнов.





Активисты считают, что запланированное строительство детского сада уничтожит "легкие" района. Кроме того, вопросы вызывает этическая сторона стройки "на костях".

Напомним, администрация города в рамках муниципальной программы «Развитие образования города Владивостока» разработала документацию на строительство детского сада в районе Тихвинской, 3 на 120 мест. Стройка должна начаться весной 2019 года. Ради строительства и прокладки дороги будет вырублен лесной массив, около 800 деревьев, которые жители района называют «своим парком». Больше гулять здесь негде, разве что на Морском кладбище.

Михаил Грач