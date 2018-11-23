Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал инициативу одного из американских конгрессменов оставить США в ДРСМД, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Царьград», ранее в Конгресс США был внесен законопроект, по которому предлагается запретить Соединенным Штатам выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Внесенный в Конгресс законопроект, запрещающий США выход из ДРСМД, принадлежит Т. Габбард. Одной из немногих членов Конгресса, выступающих против новой гонки вооружений, вмешательства в Венесуэлe и так далее».- напомнил Пушков у себя в Twitter.

«Шансы близки к нулю», - оценил попытку конгрессмена провести законопроект по ДРСМД Пушков.

Ранее уроженец Владивостока Дмитрий Шеин стал кандидатом в члены Конгресса США. Он переехал на Аляску в начале 1990-х годов, когда его мать вышла замуж за жителя Анкориджа. Позже брак распался и им пришлось переехать в приют и жить на государственное пособие.

Дмитрий Санников