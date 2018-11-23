В ближайшее время люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему - начал с оптимистичного прогноза очередное послание Федеральному собранию президент Владимир Путин, сообщает DEITA.RU.

Начать грядущие изменения, по мнению Путина, необходимо с укрепления семейных ценностей. А конкретнее повышать рождаемость. Ведь Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период - население стало реже обзаводиться детьми.

Необходимо к 2023-2024 году добиться естественного воспроизводства населения, поставил задачу Путин. Для этого с 1 января 2020 года он предложил поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Это позволит почти в полтора раза увеличить число семей, имеющих права на дополнительные выплаты на ребенка.

Также, будут повышены выплаты для ухода за детей с инвалидностью с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей.

Доходы российских семей должны расти - уверен Путин.



Следовательно, нужно снижать налоговую нагрузку на семью: "Принцип простой: больше детей - меньше налогов", - озвучил он, и предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей.

Андрей Горюнов