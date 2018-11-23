Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили прокатиться на лыжах по сочинским горным трассам, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают представители президентского пула, такой непринуждённый формат главы государств выбрали для общения в перерыве между долгими разговорами о политике и экономике, пишет Царьград.

"Показали класс!" - отметили пользователи в соцсети.

"Вот это мастерство. Вы видели, как непринуждённо и умело они съехали?" - говорят комментаторы.



Таисия Масина