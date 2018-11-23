Президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием к Федеральному собранию рассказал о развитии Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

За 6 лет в стране будут реконструированы более 60 аэропортов, в том числе строятся международные аэропортные комплексы в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском. К 2025 году в полтора раза вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба.

«Все это крайне важно для развития Сибири и Дальнего Востока», - заявил Путин. Как планирует глава государства, все дальневосточные регионы должны выйти на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей. Сейчас эти показатели гораздо ниже «Это общенациональная задача», - подчеркнул Путин.

«Надо иметь это в виду. В сентябре во Владивостоке обсудим, что каждое из федеральных ведомств делает и сделало для Дальнего Востока», - отметил Владимир Путин, имея в виду предстоящий Восточный экономический форум.

Дмитрий Санников