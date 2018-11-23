Президент России Владимир Путин предложил создать новый самолет для полетов по маршруту «Москва-Владивосток», сообщает DEITA.RU.



В ходе посещения Казанского авиационного завода имени С.П.Горбунова Владимир Путин кратко пообщался с рабочими предприятия. При этом президент России предложил создать гражданскую версию нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин»

«За авиацией будущее, за боевой авиацией, с целью обеспечения обороноспособности страны, и за гражданской авиацией тоже. Но нам, мы сейчас обсуждали, надо подумать и над гражданской версией подобных самолетов. При такой огромной территории, как у нас, из Москвы до Нью-Йорка ненамного дольше лететь, чем до Владивостока. Поэтому уверен, что это будет востребовано. Нужна будет, конечно, в этом смысле еще большая работа, но она абсолютно реальна к завершению. Поэтому всем будет чем заниматься. И не просто чем-то, а очень интересным и нужным делом», - заявил Владимир Путин рабочим.

Работники предприятия поинтересовались у главы государства, как он выдерживает такое большое количество перелетов: «Недавно в Уфе были. Как Вы так удерживаете режим, ритм работы? В чем секрет, может быть?»

«Нет секретов. Занимаюсь, вы знаете, спортом, - хитро улыбнулся Путин.

Дмитрий Санников