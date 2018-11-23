Владимир Путин провёл встречу с представителями российских информационных агентств и печатных средств массовой информации. Встреча состоялась после ежегодного послания Федеральному собранию, которое активно освещало информагентство DEITA.RU.



Президент рассказал журналистам, каким видит путь развития России в ближайшее время.

"Мне очень хотелось, чтобы люди услышали сегодня этот путь – путь развития, путь решения важнейших задач в сфере экономики, прежде всего. Вы же обратили наверняка внимание, вы специализируетесь на этих вопросах, я сказал, что ключом к решению всех вопросов должен быть наш успех в сфере экономики. Это увеличение производительности труда, прежде всего, привлечение инвестиций, в первую очередь частных инвестиций. Там целый набор, связанный с высокими технологиями, и так далее", - приводит слова президента сайте Кремля.

Это, по словам Путина, главные задачи, на решение которых нацелено исполнение нацпроектов.



Василий Кучин