Президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием к Федеральному собранию рассказал об индексации пенсий, сообщает DEITA.RU.

Как считает Путин, люди чувствуют несправедливость, когда в 2019 году не почувствовали индексацию пенсий. Еесли доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то им урезали соцдоплату. Пенсию лишь довели до прожиточного минимума. «Довести пенсию до прожиточного минимума, потом проводить индексацию, - такое указание дал глава государства.

«С текущего года индексация пенсий должна быть выше прожиточного минимума пенсионера. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и выплатить людям деньги, которые они не получили», - заявил Владимир Путин.

Большинство предложений Владимира Путина зал встречает аплодисментами.

В 2018 году Путин поддержал пенсионную реформу, несмотря на ожидания граждан на то, что президент прислушается к мнению большинства россиян, заявлявших о необходимости ее отмены.

Дмитрий Санников