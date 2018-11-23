Президент России Владимир Путин во время расширенного заседания президиума Госсовета прокомментировал ситуацию с ипотечным кредитованием в России, сообщает DEITA.RU.





Как сказал глава государства, необходимо следить за ипотечной ставкой в России и стимулировать строительство жилья, не допуская подорожания ипотеки.

По его словам развитие строительного сектора напрямую зависит от устойчивого спроса на жилье. Это обуславливает необходимость обратить внимание на ситуацию на ипотечном рынке и на рынке ипотечного кредитования. Путин отметил, что повышение ключевой ставки ЦБ в 2018 году было неизбежно, но нужно постараться избежать резких скачков в этом году.

Ирина Петрова