Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы, сообщает DEITA.RU.

Указ уже опубликован на официальном портале правовой информации. «Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», - сообщается в документе.

Сборы пройдут в сроки, согласованные региональными органами. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, с 21 февраля.

Военные сборы для запасников проводятся в стране ежегодно. Их цель заключается в улучшении профессиональных навыков и знаний военнослужащих.

Дмитрий Санников