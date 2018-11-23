Решить проблему бедности в России пообещал президент, сообщает DEITA.RU.

В своем очередном послании Федеральному собранию президент напомнил, что в 2000 году за чертой бедности находились около 40 млн человек. "Сейчас их около 19 млн, но и это слишком много", - заключил он.

Одно время количество бедных в стране откатилось к 15 млн, но сейчас снова выросло. По мнению Путина, нужно обратить внимание на эту проблему. Чаще всего сталкиваются с бедностью многодетные и неполные семьи, инвалиды.



Помочь побороть бедность в России должен некий социальный контракт, когда государство оказывает гражданам помощь по индивидуальным программам поддержки: "Человек, который берет у государства ресурсы, берет на себя и обязательства. Социальный контракт дает человеку возможность изменить свою жизнь", - пояснил президент.

Сделать это за 5 лет смогут более 9 млн человек.

Андрей Горюнов