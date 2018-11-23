Президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием к Федеральному собранию заявил о необходимости введения налоговых льгот для многодетных семей, сообщает DEITA.RU.

«Больше детей - меньше налогов», - заявил Владимир Путин, сорвав аплодисменты зала. По его мнению, особые меры поддержки должны быть предусмотрены для семей с детьми. В том числе, освободить от налогов по 6 соток земельных участков, принадлежащих многодетным семьям.

Кроме того, для всех «должен справедливо рассчитываться налог на землю, его сумма не должна непредсказуемо меняться», - заявил Путин.

Большинство предложений Владимира Путина зал встречает аплодисментами.

Дмитрий Санников