Еще две новые электрички вышли на маршруты в Приморье, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

Электропоезда, поставленные в Приморье по поручению Президента России Владимира Путина, курсируют со станции Владивосток в направлении Партизанска и Уссурийска.

«Первый электропоезд, в составе которого шесть вагонов, был запущен на линию в августе 2018 года, и курсирует со станции Владивосток в направлении Смоляниново и Кипарисово. В феврале этого года добавилось еще два новых состава», – пояснили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что в настоящее время самая большая доля пригородных пассажирских перевозок среди дальневосточных регионов приходится на территорию Приморского края.

Михаил Грач