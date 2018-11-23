Владимир Путин повредил безымянный палец во время тренировки по дзюдо в сочинском центре спортивной подготовки «Юг-спорт» с представителями сборных команд страны по боксу, дзюдо и вольной борьбе. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Во время спарринга с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым президент получил небольшое повреждение на правой руке, но после наложения обычного пластыря Путин продолжил тренировку. Он провел на татами около часа.

Михаил Грач