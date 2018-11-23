Владимир Путин поднял тему высокомерия и хамства в отношении населения со стороны чиновников

Это произошло на заседании "Единой России". Президент назвал недопустимым унижение человеческого достоинства простых граждан, сообщает DEITA.RU.

Глава государства заявил, что пренебрежение к своему народу недопустимо, потому что это снижает авторитет самой страны и подрывает доверие к партии. Путин считает, что настоящее лидерство заключается в решении острых проблем в государстве совместно с детальным разъяснением необходимости принятия именно таких решений для простых россиян.

Президент России подчеркнул важность авторитета партии, за поддержание которого необходимо бороться и заслуживать искреннее внимание населения, решать насущные проблемы и не допускать несправедливых действий со стороны правительства.

Стоит отметить, что российский лидер призвал членов "Единой России" создать благоприятную атмосферу в обществе для поддержания доверия, сотрудничества и дискуссии со всеми политическими силами и сообщил, что только в таком случае крупнейшая партия страны станет символом прорывного развития всей России.

На встрече единоросы выступили за образование комиссии по этике, а днем ранее чиновникам выдали памятку с 7 правилами, которые необходимо соблюдать в публичной деятельности. В одной из них говорится, что к проблемам людей необходимо относиться с уважением.

Максим Низкодубов