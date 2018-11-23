С начала года пьяная бравада стала причиной 59 автоаварий, 2 человека погибли, 39 – получили травмы различной степени тяжести, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

Повреждены 103 транспортных средства. Наибольшее число ДТП, спровоцированных любителями пьяной езды, зарегистрировано в городе Владивостоке. Также в числе антилидеров Уссурийск, Спасск-Дальний и Дальнегорск.

Алкогольное опьянение спровоцировало 26 столкновений, 12 наездов на препятствие, 9 наездов на стоящее транспортное средство, 6 наездов на пешеходов, 3 съезда с дороги, а также 3 опрокидывания транспортных средств.

Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления автотранспортом на срок до 2 лет.

Михаил Грач