Жители города Таганрога в Ростовской области устроили флешмоб, посвященный разбитым дорогам и глубоким ямам, сообщает DEITA.RU. Соответствующие фотографии размещены в паблике dpskontrol_125rus.





По словам местных жителей, огроменные дорожные выбоины с табличками, на которых размещены фотографии ответственных лиц из городской администрации, должны заставить чиновников задуматься над состоянием городских дорог. На каждой табличке, помимо портрета, есть надпись следующего содержания: «Платим за ямы», «Работай или уходи» и «Нужен асфальт, а не щебень».





Стоит отметить, что во многих городах России очень большие проблемы с дорожным полотном. Горожане жалуются на неработающие ливневки, разбитый асфальт и глубокие ямы, в которых запросто можно оставить колесо. Также нарекания вызывает дорожная разметка.





Так, во Владивостоке жители Чуркина жалуются на отсутствие разметки пешеходного перехода. Знак есть, а разметки нет. Это, в свою очередь, неоднократно провоцировало ДТП с участием пешеходов.

Екатерина Брязгунова