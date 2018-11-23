Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Super Job. провел опрос и выяснил, почему работодатели следят за своими сотрудниками в соцсетях, сообщает DEITA.RU.

Так, оказалось, что такую практику применяют 59% респондентов. Участниками опроса стали 500 представителей работодателей и 1600 россиян в возрасте 18-54 лет, зарегистрированных в социальных сетях.

Оказалось, что больше всего работодатели боятся разглашения коммерческой тайны. Помимо этого, многие проверяют, соблюдают ли работники правила этики.. Так, например, в некоторых компаниях крайне негативно относятся к тому, что человек может написать плохие комментарии другим.

Ирина Петрова