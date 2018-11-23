Публикация главы отдела моды Vogue Brazil Донаты Мейреллес вызвала гнев пользователей социальных сетей и лишила журналистку работы, сообщает DEITA.RU.

Бразильская журналистка опубликовала пост со своего 50-летнего юбилея, во время которого позирует на троне в окружении чернокожих женщин в костюме рабынь. Отмечается, что торжество проходило в штате Баия, где чернокожие жители составляют большинство населения.

Как пишет The Gardian, уубликация Мейреллес вызвала гнев у пользователей социальной сети, и они жестко раскритиковали идею вечеринки.

На следующий день сотрудница издания заявила, что оформление ее торжества не было связано с рабством: вечеринка якобы была выполнена в стиле афробразильской народной традиции «кандомбле». Тем не менее, Мейреллес уволилась со своей должности, а издание пообещало увеличить количество материалов антидискриминационной направленности.

Дмитрий Санников