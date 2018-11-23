Фотокомплекс «Крис-П» работает в тестовом режиме, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом опубликовало УМВД Приморья на своем официальном аккаунте в Instagram.

Напомним, накануне в социальных сетях появилась информация об использовании гражданскими лицами фоторадаров в районе улицы Днепровской.

На самом деле фоторадарный комплекс «Крис-П» стоит на балансе КГКУ «Примгосавтонадзор». Сейчас специалисты организации проводят настройку оборудования и обучение сотрудников.

Информация о нарушениях скоростного режима в зоне работы данных приборов сейчас не направляются в ГИБДД для привлечения нарушителей ПДД к административной ответственности.

Сначала будет проведена процедура согласования с краевой Госавтоинспекицей: определение аварийно-опасных участков проезжей части, согласования схемы установки приборов, передачи данных о нарушениях в Центр автоматической фиксации административных правонарушений.

Об окончании тестовых работ и вводе в эксплуатацию фотокомплексов «Крис-П» будут проинформированы СМИ и общественность.

Екатерина Брязгунова