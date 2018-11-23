НАТО планирует начать обучение украинских военных английскому языку, сообщает DEITA.RU.

Организованные Североатлантическим альянсом курсы по изучению английского языка планируется проводить на военных базах ВСУ в Киеве и Одессе.

«Необходимо обеспечить преподавание английского языка в течение двух лет с возможностью продления курса до трех лет. Большинство военнослужащих [Вооруженных сил Украины] будут проходить обучение в Киеве», — говорится в соответствующем документе.



Первую сотню обучающихся планируется набрать уже в ближайшее время. Необходимость такого рода обучения обусловлена планами как можно скорее подогнать Вооруженные силы Украины под стандарты НАТО, говорится в документе. Напомним, о таком стремлении неоднократно заявляли и в Киеве, пишет РИА ФАН.



Идея обучать украинских военнослужащих английскому языку по программе НАТО вполне логична, если исходить из планов Киева любой ценой добиться вступления в Альянс, считает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.



«Ничего удивительного или глупого в этом не вижу, — отметил Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — Они [руководство Альянса] серьезно ведут разговоры, чтобы изменить устав НАТО и как-то принять туда Грузию и Украину.



А для этого их военным необходимо знание английского языка. Ну, не будут же натовцы изучать украинский или русский. Они изучают, конечно, язык потенциального противника, но для того, чтобы реально координировать все действия, базовым является английский».



По словам Олейника, в НАТО рассчитывают, что рано или поздно украинская армия будет трансформирована под их стандарты.

«Это уже закладывается, так что с этой точки зрения изучение украинскими военными английского языка — один из шагов по вступлению Украины в НАТО», — признал экс-депутат Рады.



Но это очень опасная затея, в первую очередь для самой Украины, уверен Олейник. По словам экс-депутата Рады, это особенно опасно на фоне того, что США, увидев серьезные технические прорывы России в военной области, возобновили гонку вооружений.



«Американцы поняли, что необходимы решения, способные приблизить возможный удар по России — и по времени, и территориально, — подчеркнул собеседник ФАН. — Но строить для этого новые авианосцы — бессмысленно. А если Грузия и Украина входят в состав НАТО — это фактически непотопляемые авианосцы. Время подлета [ракеты до России] от Харькова — пять-шесть минут, времени на принятие решения практически нет.



И если происходит какая-то ошибка, то это ошибка ведь не со стороны США — ну, какой-то идиот дал команду или в компьютере произошел сбой: ракета выпущена, война между Украиной и Россией началась. Но Америка как бы ни при чем».



«Это значит, что США и НАТО специально чужими руками подогревают антироссийскую истерику, превращая Украину в прифронтовую зону», — предупреждает Владимир Олейник.

Таисия Масина