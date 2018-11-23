Депутаты Законодательного Собрания на внеочередном заседании регионального парламента утвердили сразу в трех чтениях закон «О социальной поддержке семей, проживающих на территории Приморского края», сообщает DEITA.RU.

Как сообщила депутатам врио вице-губернатора Приморского края Ирина Медведева, в соответствии с законом в Приморском крае предоставляется единовременная выплата при рождении первого ребенка. Размер единовременной выплаты составляет двукратную величину прожиточного минимума для детей, установленную постановлением администрации Приморского края, за второй квартал года, предшествующего году рождения ребенка. Она предоставляется женщине при условии, что она является гражданкой Российской Федерации и проживала на территории Приморского края на дату рождения ребенка.

Важно выделить вид выплат для молодых женщин. В соответствии с новым законом, в Приморском крае при рождении женщиной в возрасте от 18 до 25 лет первого ребенка к единовременной выплате будет однократно предоставляться доплата. Доплата устанавливается в таком размере, чтобы сумма единовременной выплаты и доплаты к ней составляла 50 000 рублей. Она предоставляется женщине при условии, что она является гражданкой Российской Федерации, на дату рождения первого ребенка проживала на территории Приморского края и ее возраст составлял от 18 до 25 лет.

Именно из-за возраста у депутатов возникли вопросы. «А если женщине «стукнуло» 26, она не получит эту выплату?», - поинтересовался депутат Владимир Гришуков.

Как выяснилось, нет, не получит. «Данным законопроектом мы стимулируем раннее рождение детей в семьях. При раннем рождении количество детей в семье может возрасти. Мы принимаем комплекс мер по поддержке многодетных семей, стимулируем рождаемость», - отметила Ирина Медведева.

«Меры поддержки, обозначенные в данном законе, имеют новый качественный подход. Убран «ценз оседлости», то есть любой житель Приморского края или любая молодая семья, которая решит связать жизнь с Приморьем, могут рассчитывать на данные меры поддержки. Возраст 18-25 лет… Любая ситуация, связанная с ограничениями, имеет возможность к обсуждению. Но здесь речь идет о репродуктивности женского организма и мотивации, которую мы даем для молодых семей. Потому что мы понимаем: прежде чем планировать свою семью и рождение детей, молодая семья оценивает возможности своего бюджета. Я убежден, что к концу 2019 года количество детей, которые родились в Приморье, будет совершенно иным. И мы на итоговом заседании будем смотреть как этот закон работает», - подвел итог обсуждений председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

Депутаты утвердили краевой закон сразу в трех чтениях.

Дмитрий Санников