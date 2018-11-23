Судьба подарила корреспонденту DEITA.RU ещё одни сутки в Маниле в рамках экстремального тура «10 стран Азии за 30 дней». Как разнообразить свой день в столице Филиппин и что думают местные жители о России, узнаете из этого материала.

Мы вышли из хостела и отправились на поиски гастрономических заведений с местной кухней. В ближайшей округе ничего не нашлось, мы купили мороженое и завернули в жилой район. Некоторые семьи как раз завтракали, нас окликнул мужчина. Мне казалось, что он просто хотел поздороваться, как и все филиппинцы. Однако позже стало ясно, что он ужасно хочет посадить к себе за стол европеоидов. Нас усадили, стали накладывать еду на тарелки. Рыба была безумно вкусная, а также рис и суп Тинола. Это визитная карточка филиппинской кухни. В его составе: курица, шпинат, чеснок, папайя и специи.





Филиппинцы хорошо говорят по-английски, тем более, что он наряду с филиппинским имеет статус государственного. Поэтому мы без труда начали общение. Стол, где завтракает семья, стоит прямо на улице, здесь же, на площадке между низких и утыканных близко друг к другу домиков, стоят два баскетбольных кольца. Филиппинцы рассказали, что это самый популярный вид спорта в их стране. Вероисповедание – католицизм, это единственная христианская страна в Азии. Около 80% населения являются католиками, 10% — протестанты различных направлений. Около 5% населения (преимущественно на юге страны) исповедуют ислам. Буддистов — около 3%.

Я в очередной раз задаю вопрос местным, что вы знаете про Россию, как вы относитесь к нашей стране? Мне отвечают «соу стронг кантри» и что президент - «гуд персон». Такой ответ мы слышим уже не в первый раз, большинство опрошенных добавляют ещё «колд».

Пока мы беседовали, соседи не сводили глаз, некоторые тоже решили засвидетельствовать своё почтение, сказать пару слов. В общем, отовсюду вышли родственники по линии главы семейства, вынесли детей. Все, как обычно на Филиппинах, шумно и оживленно. Тут же подбегает кошечка и мне разрешают ее покормить.





Самое важное для филиппинца – это семья, считают многие путешественники, побывавшие на Филиппинах. Филиппинцы стараются жить в своих кланах и работать всей семьей в одном месте. Особое отношение у филиппинцев к старикам. Ещё эти люди всегда учтивы и гостеприимны. Они всегда стараются предложить лучшее гостю, пусть даже и в ущерб себе. Филиппинец не забывает о добрых делах по отношению к себе и старается «расплатиться» добром за добро.

И так как живут кланами, так тесно и близко друг к другу, как в русских деревнях, на моральные ценности влияет культура стыда. Местным важно не ударить в грязь лицом перед соседями. Ещё эти люди обладают гибкостью, приспособляемостью и находчивостью. Не важно, где спит филиппинец, в коробке на улице, в гамаке между двух деревьев или в трущобном районе, главное, что он счастлив, полон оптимизма и радости жизни.

Жители Манилы часто благодарят свое правительство за возможности, которые оно предоставляет. Любой может бесплатно посетить филиалы Национального музея Филиппин. Это ещё одна причина моей радости. Нас ждёт Ризал-парк, который часто называют «зелеными легкими» города. О нем я уже рассказывала ранее, отличное место для утренних пробежек. Этот огромный парк способен любого поразить многообразием декоративных украшений, на его территории работает планетарий, а еще оборудовано множество игровых площадок и аттракционов. В восточной стороне парка находится искусственный пруд, по которому можно покататься на лодке, плюс – есть миниатюрная копия Филиппинского архипелага.





На улице — плюс 30,8. Хочется охладиться, и мы покупаем мороженное, которое местные едят... в булочках! Необычное и вкусное сочетание. Теперь мы готовы к экспозициям Музея народов Филиппин, хранящего антропологические и археологические коллекции. Среди экспонатов в музее имеются 11 восстановленных пушек из Сан-Диего, представлены экспонаты, показывающие пять веков морской торговли филиппинцев до прихода испанцев. Также в галерее представлена информация о происхождении Филиппинских островов и филиппинского народа. В музее представлены археологические сокровища Кабан Лахи. В отдельном зале есть творения филиппинских умельцев, а именно: изделия из ниток, традиционные музыкальные инструменты, элементы костюмов и портреты людей, долгие годы хранящие технологии изготовления всех этих вещей.

Что ещё должен сделать любой гость Манилы? Встретить закат над Манильским заливом, а лучшее для этого место - Набережная. Именно здесь по вечерам собираются сотни, а то и тысячи семей, желающих провести время вместе, влюбленные парочки и гости города. Я с удовольствием насладилась видом, несмотря на огромное количество людей.

Манильский залив — это главный порт столицы Филиппин шириной около 19 километров. Вдоль его городского берега тянется бульвар Рохас, который и ограничивает набережную. На бульваре расположено множество достопримечательностей Манилы – старинная церковь Малатэ и недавно отреставрированный парк Раджи Сулеймана, Посольство США и Манильский яхт-клуб.





В воде плещутся дети, и к нам подходит прилично одетый молодой человек, чтобы «поболтать с европеоидами». Он спрашивает, считаем ли мы воду грязной и хотим ли искупаться. Кто откажется окунуться в освежающую морскую воду? Сегодня – мы. Вода в бухте, действительно, совсем не кажется чистой и через несколько часов — наш самолёт во Вьетнам.

Мы покупаем кокос с трубочкой и смотрим на другую сторону Манильского залива, где находятся горные пики вулканического происхождения, покрытые тропической растительностью. В 48 километров от набережной расположен остров Корредигор – популярное место отдыха у жителей Манилы.

Дело за малым. Мы уже хорошо влились в ритм и динамику этого города, нам стали привычны его звуки, запахи и иллюминации. Мы с лёгкостью нашли автобус до района Бакларан. С которого проще уехать в аэропорт. Участливые жители Манила подсказывали, где лучше выйти для пересадки, а по встроенному телевизору шёл ролик об этом контрастном, притягательном и добродушном городе. За эти несколько дней у меня закрались сомнения, а что если гостеприимство филиппинцев – это нечто показное, их радушие ради выманивания денег, однако сегодняшнее утро показало их неприкрытое простодушие, гостеприимство и открытость.





Мы пересели в джипни. Поездка на общественном транспорте в России – скукота, здесь – это настоящее приключение. Вам захочется наблюдать за ситуацией на дороге, как за хоккейным матчем. Только к последнему дню мы поняли, что люди отсаживаются к выходу в джипни, а следующая «партия» заходит на дальние места, и этот процесс цикличен. Мы остаёмся в джипни одни, будто забронировали себе целое «такси», и нас везут к Терминалу 3. Главный вывод, который мы сделали: на Филиппины обязательно надо вернуться на долгосрочный период. А пока, Вьетнам, жди.

Траты на сегодня: 45 песо – мороженое в «7 eleven», 20 песо – тахо, 25 песо- мороженое в булке, 15 песо – банана-кью, 15 песо – ананасовый сок, 21х2 + 20 - пончики + кофе, 13 песо – кишки и мясо на палочке, 50 песо – кокос, 12 песо – автобус до района Бакларан, 9 песо – Джинни до Терминала 3.

А завтра вы узнаете всё, про вьетнамский Новый год, основные достопримечательности столицы и как обойти ее за один день.

Александра Чистик