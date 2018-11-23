Приложение Onward, которое поможет пережить расставание с любимым человеком, предложили разработчики, сообщает DEITA.RU.

Они разработали три предложения с учетом разных потребностей, бюджета и продолжительности поддержки пользователя. К примеру, за 99 долларов вы получаете "10-дневную перезагрузку", в которую входит план по поиску нового жилья, планирование и осуществление переезда, а также консультации психотерапевта.

За 175 долларов вы получите все, что перечислено выше, а также рекомендации по меблировке дома, помощь в передвижениях сроком на месяц.

За 500 долларов плюсом идут услуги по уборке и оформлению дома и индивидуальный путеводитель с рекомендациями по помещению ресторанов, спортзалов, студий и прочих интересных мест.

Таисия Масина