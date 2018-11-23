Неизвестные злоумышленники расстреляли из травматических пистолетов индийского бизнесмена Лумбу Джипоти и его помощника. Инцидент произошел на Нижегородской улице в Москве, сообщает DEITA.RU.

Джипоти вместе со своим помощником подъехали на внедорожнике к одному из домов. В этот момент к автомобилю подбежали несколько человек, которые открыли по машине стрельбу, пишет РИА ФАН.

Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле BMW. Выяснилось, что они похитили у пострадавших мобильный телефон. В Москве объявлен план «Перехват»



Таисия Масина