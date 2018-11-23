Специалисты к ликвидации несанкционированной свалки вдоль дороги, ведущей от улицы Кипарисовой ко 2-й Поселковой. Десятки тонн бытового и строительного мусора, а также старые автомобильные покрышки вывозят на полигон ТБО для дальнейшей утилизации, сообщили DEITA.RU в городской администрации.

Еженедельный мониторинг территорий показывает, что количество мусора вдоль дороги от Кипарисовой, 4а до 2-й Поселковой, 3в увеличивается.



Новые Правила благоустройства Владивостока, принятые летом 2018 года, запрещают складирование тары и мусора у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов, а также складирование мусора в не предназначенных для этих целей местах.



Михаил Грач