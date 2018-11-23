Бизнесмен
Source «Deita.ru»
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Соотношение среднего заработка руководителей и рядовых работников, находящихся у них  в подчинении выяснили в  министерстве труда и социальной защиты, сообщает DEITA.RU.

По словам заместителя главы ведомства Любови Ельцовой, в целом по стране разница в зарплатах 10% наиболее высоко оплачиваемых работников и 10% наименее оплачиваемых составляет 14,1 раза. Это вдвое меньше, чем, к примеру, в 2000 году.

Как пишет РГ, наибольший разрыв - в научной и технической сферах - 19,5 раза, в финансовой сфере, страховании, торговле, ремонте автотранспорта, информации и связи - 16 раз.

Напомним, ранее была озвучена зарплата крупного начальника в Приморском крае. Так, во Владивостоке  Финансовый директор в среднем зарабатывает 190 тысяч рублей в месяц.

Таисия Масина

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