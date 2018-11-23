Соотношение среднего заработка руководителей и рядовых работников, находящихся у них в подчинении выяснили в министерстве труда и социальной защиты, сообщает DEITA.RU.

По словам заместителя главы ведомства Любови Ельцовой, в целом по стране разница в зарплатах 10% наиболее высоко оплачиваемых работников и 10% наименее оплачиваемых составляет 14,1 раза. Это вдвое меньше, чем, к примеру, в 2000 году.

Как пишет РГ, наибольший разрыв - в научной и технической сферах - 19,5 раза, в финансовой сфере, страховании, торговле, ремонте автотранспорта, информации и связи - 16 раз.



Напомним, ранее была озвучена зарплата крупного начальника в Приморском крае. Так, во Владивостоке Финансовый директор в среднем зарабатывает 190 тысяч рублей в месяц.

Таисия Масина