Вопросы муниципального имущества, коэффициентов, корректирующих расчет арендной платы, развития Владивостокской крепости рассмотрели депутаты Думы города Владивостока на заседании комитета по экономической политике и муниципальной собственности, сообщает DEITA.RU.

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке пополнится еще тремя объектами. По предложению администрации города, члены комитета рекомендовали Думе города одно из помещений исключить из перечня: добросовестный арендатор решил его приватизировать.

Также депутаты рекомендовали Думе города передать в государственную собственность Российской Федерации (Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук) земельный участок, который расположен на острове Русском в поселке Рында.

В Думе эффективно трудится рабочая группа по развитию парковой, культурно-исторической туристической зоны «Владивостокская крепость» и туризму. В состав рабочей группы вошли депутаты Думы города Владивостока, представители инспекции по охране объектов культурного наследия, туристических компаний, общественных организаций, эксперты, активные горожане.

Проработаны туристические маршруты, проведены субботники силами в том числе студенческих отрядов. Большинство из объектов приведены в относительный порядок, чего не делалось на протяжении длительного времени.

Предлагается выделить группы компактно расположенных объектов крепости, на их базе организовать центры патриотического воспитания молодежи, начальной военной подготовки, развивать познавательный, экологический туризм, проводить праздники и фестивали.

Владивостокская крепость - это масштабный комплекс, охрана, восстановление и развитие которых потребует немалых затрат. Около трети объектов находится в муниципальной собственности, чуть больше – в собственности федеральной, оставшиеся объекты занимает министерство обороны. Организуемый федеральный музей-заповедник «Владивостокская крепость» готов принимать объекты с полным пакетом документов. Передача объектов от одного собственника к другому – процесс не быстрый, по оценкам экспертов займет 2-3 года. По мнению председателя Думы города Владивостока Андрея Брика, необходимо создание учреждения, которое бы в длительный по времени период передачи объектов следило за их сохранностью. Рабочая группа уже сейчас проводит мониторинг, быстро реагирует на сообщения о противоправных действиях на объектах, работая совместно с правоохранительным органами, Росприроднадзором, Роспотребнадзором.

«В свое время Владивостокская крепость была надежным оборонительным сооружением, гарантирующим безопасность. Сейчас ее восстановление связано и с военно-патриотическим воспитанием молодежи, и с повышением туристической привлекательности региона», – подчеркнул Андрей Брик.

Дмитрий Санников