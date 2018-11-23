Согласно данным доклада, который опубликовал Росстат, реальные доходы россиян снизились, сообщает DEITA.RU.

В январе текущего года они снизились на 1,3 %. Это доходы в годовом выражении, которые остаются на руках после оплаты коммунальных и других обязательных платежей. При этом отмечается, что среднемесячная заработная плата выросла на 5,2 % и составила 41,12 тысячи рублей.

К слову, премьер-министром Дмитрием «денег нет» Медведевым было недавно выявлено: российская экономика показывает рост третий год подряд, несмотря на санкции и колебание цен на нефть. Жители России его же просто не замечают, пояснил он. Так у кого же зрение хуже – у народа или у главы правительства, объяснил DEITA.RU экономист, преподаватель Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.



Ирина Петрова