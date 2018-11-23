Мужчина под угрозой применения насилия похитил денежные средства. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, сообщили DEITA.RU в УМВД региона.

Установлено, что в районе улицы Пожарской к женщине подошел неизвестный. Угрожая ножом, он потребовал отдать имеющуюся денежную наличность. Денег у заявительницы не оказалось. Тогда злоумышленник выхватил сумку, поранив потерпевшую ножом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении разбойного нападения задержан 38-летний житель Артема. Он доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за хулиганство, грабеж, и угон транспортного средства. В 2017 году он освободился из мест лишения свободы.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Михаил Грач