В Приморском океанариуме пополнение - из Австралии прибыл редкий коралл Акропора, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали специалисты океанариума, еще его называют квадриколором, так как в окраске животного красиво сочетаются зелёный, жёлтый, синий и коричневый цвета.

"Эти кораллы выращивают на закрытой ферме в Австралии и продают всего несколько штук, один раз в три-четыре года. Каждый коралл, выращенный на этой ферме, имеет чип, в котором прописаны все данные о животном. Нам повезло, что мы смогли получить один из таких редких экземпляров", – рассказал главный специалист сектора экзотических животных Виталий Сухинин.

Акропора будет расти в одной из аквариальных систем научно-образовательного корпуса океанариума. Пока коралл небольшого размера, но специалисты прогнозируют быстрый рост, и уже через несколько месяцев в экспозициях главного корпуса появятся свои приморские кораллы – выходцы из Австралии. Это объясняется тем, что коралловые полипы размножаются как половым, так и бесполым путем. Если от большой колонии отломится фрагмент и прикрепится на живые камни, из него может сформироваться новый полноценный коралл.

Ирина Петрова