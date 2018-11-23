В декабре была зафиксирована рекордно низкая цена на один из главных ингредиентов новогоднего стола – красную икру, сообщает DEITA.RU.

Такой приятный ценопад связан с рекордным уловом. По итогам лососевой путины в 2018 году, объем добычи рыбы почти в два раза превысил итоговые цифры прошлогодней путины и составил более 677 тысяч тонн.

В декабре цены на красную икру в России снизились вдвое, сообщил в субботу, 8 декабря, глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых, — ответил на вопросы журналистов Илья Шестаков. — За всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тыс. тонн».

Руководитель Росрыболовтсва на встрече с врио губернатора Приморского края Олегом Кожемяко и представителями рыбопромышленного комплекса региона также отметил, что это стало возможным, в том числе, благодаря усилиям, которые предпринимаются по рыбоохране.

«Это заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей. И все это приводит к таким результатам», - сказал Илья Шестаков.

Напомним, на этой же встрече, которая состоялась в субботу, 8 декабря в администрации Приморского края, глава Росрыболовства поддержал социальную программу «Доступная рыба», которую инициировал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко буквально с первых дней своей работы в крае. Илья Шестаков призвал руководителей рыбопромышленных предприятий региона поддержать программу «Доступная рыба», которая будет продолжена и в 2019 году.

Напомним, сегодня приморцы, благодаря уникальному социальному проекту, могут приобретать несколько видов рыб и консервов по сниженным ценам. Стоимость горбуши не должна превышать 110 рублей за килограмм, наваги - 45 рублей, сельди - 49 рублей, минтая - 75 рублей, камбалы - 95 рублей, кальмара - 130 рублей. Программа, которая стартовала 1 ноября, пользуется огромным спросом у жителей края: по сниженным ценам в Приморье уже реализовано почти 500 тонн рыбы.

Инна Эстрина