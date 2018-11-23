На улице Пограничной, 12 начался ремонт системы водоотведения. На объекте выставлено ограждение, сообщили DEITA.RU в городской администрации.

До середины июня компании-подрядчику предстоит проложить 40 метров трубы сечением 1000 миллиметров и установить три дождеприёмных камеры.

В этом году планируется отремонтировать 16 участков городской сети ливневой канализации на улицах Аллилуева, проспекте Красного Знамени, Снеговой, Овчинникова, Борисенко и других.

Михаил Грач