Приморец приревновал и избил до смерти своего соперника, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморья.

В октябре в вагончике на полях в окрестностях села Анненка Спасского района, где выращиваются сельскохозяйственные культуры, произошла трагедия.

Пьяный ревнивец почувствовал, что его собутыльник неравнодушен к его спутнице и избил ногами человека, причинив закрытую черепно-мозговую травму.



От полученных телесных повреждений спустя некоторое время пострадавший умер.



В ходе расследования дела обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.



Михаил Грач