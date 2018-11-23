Президент США Дональд Трамп легким росчерком пера ввел чрезвычайное положение на границе с Мексикой, подписав указ, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что эти действия позволят американскому лидеру получить 8 миллиардов долларов для возведения стены вдоль южной границы страны без одобрения Конгресса.

По данным РГ, 1,4 миллиарда прибудут из бюджета Конгресса; из фондов Минфина - около 600 миллионов; из программы Министерства обороны по борьбе с наркотиками - 2,5 миллиарда. Непосредственно режим ЧП позволит получить 3,5 миллиарда долларов из средств, заложенных в бюджет на строительство объектов для нужд Пентагона.

Такое решение Трампа уже назвали незаконным и намерены обжаловать его через суд.

Таисия Масина