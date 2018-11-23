В Аумурской области сняли режим ЧС, который ввели после обрушения горной породы на реку Бурея, сообщает DEITA.RU.

Напомним, особый режим ввели 18 января в Бурейском районе Амурской области. Масса грунта сошла в декабре 2018 года, образовав затор на реке. Военные с помощью взрывов создали проток, через которую проходит 1600-1700 кубометров воды в секунду. После этого нормализовалась и ситуация на Бурейском водохранилище.

По информации правительства Приамурья, меры повышенной готовности в районе больше не нужны.

Ирина Петрова