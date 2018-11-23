Минюст предложил обязать родителей содержать своих детей, которые являются студентами, сообщает DEITA.RU.

Так, глава ведомства Александр Коновалов предлагает сделать это в рамках модернизации гражданского законодательства. По его словам, ряд предложений нужно выработать и реализовать в сферах семейного законодательства, в законодательстве о детстве и отсутствия родительского попечения.

Так, например, предлагается обязать родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, которые обучаются на очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Ирина Петрова