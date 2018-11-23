«Его просто макнули в унитаз» - Родители, устроившие самосуд школьнику за издевательства над своими детьми, отрицают избиение хулигана. Подробности инцидента агентству DEITA.RU рассказала мать девочки, попавшей в больницу с подозрением на повреждение селезенки после побоев одноклассника.

Мама девочки присутствовала сегодня при утреннем инциденте в школьном туалете и рассказала подробности скандальной истории (видеозапись имеется в распоряжении редакции). По словам родительницы, эти издевательства над одноклассниками продолжались в течение 2,5 лет. Мальчик из неблагополучной семьи, стоит на учете в ПДН, родители его одноклассников неоднократно обращались к директору и классному руководителю с просьбами перевести его в другой класс или школу, но никаких мер не предпринималось. Дети приходили домой со слезами, добавила она.



«У нас просто уже не выдержали нервы. Этот мальчик регулярно терроризирует детей, отбирает деньги, избивает, унижает их человеческое достоинство, портит имущество. Сколько можно издеваться над нашими детьми?! Он избил мою дочь! Это уже переходит все границы! Сегодня мы решили поговорить с мальчиком, потому что действительно накипело. Он грубил. В итоге его просто несколько раз окунули в унитаз. Избиения и рукоприкладства не было, я – свидетель. Мальчик умылся и ушел. Довели родителей до ручки. Еще раз: никто никого не избивал, его просто окунули в унитаз», - поделилась мама пострадавшей от рук хулигана девочки.



Отметим, что о проверке «инцидента с избиением школьника» сообщила сегодня прокуратура Приморского края. На одного из родителей, по информации DEITA.RU, по факту самосуда, устроенного родителями над школьником, возбуждено уголовное дело по статье 11 УК РФ, ему грозит до 8 лет лишения свободы.



Светлана Алеутская