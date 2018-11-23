Надзорное ведомство в срочном порядке разработало законопроект о качестве товаров, сообщает DEITA.RU.

Накануне на встрече с руководителями Совета Федерации премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил «решить судьбу» Роспотребнадзора, если ведомство не разберется с проблемой контроля качества российских продуктов. «Роспотребнадзор говорит: «мы за безопасность отвечаем, а за качество — нет». В этом случае вопрос в том, как с юридической точки зрения понимается само понятие «качество», - недоумевал Медведев в ходе дискуссии.

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, надзорным ведомством во исполнение плана реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года разработан законопроект, который, в том числе, вводит новое понятие «качество пищевой продукции».

Уточнится ряд понятий, включая определение качества пищевой продукции, в том числе характеристик, его определяющих (безопасность, потребительские свойства, энергетическую и пищевую ценность, аутентичность), и закрепления принципов здорового питания.

Интересно, кому грозит Медведев, если именно его правительством Роспотребнадзору запрещено проверять качество продуктов на всех этапах, запрещено контролировать санитарное состояние магазинов и хранение продукции (только по жалобам), запрещено заходить на предприятия, чтобы проверить, в каких условиях производят еду, введено понятие ТУ вместо ГОСТов? Не оно ли заменило понятие «качество продуктов» понятием «безопасность»?

Дмитрий Санников