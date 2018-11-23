В субботу, 8 декабря, глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков во время встречи с представителями рыбодобывающих компаний Приморского края отметил важность инициативы врио губернатора Олега Кожемяко и по достоинству оценил социальный проект «Доступная рыба», сообщает DEITA.RU.

Руководитель Росрыболовства также призвал всех рыбопромышленников присоединиться и активно участвовать в реализации проекта.





Уникальная программа по снижению цен на рыбу, которая стартовала 1 ноября, сразу же нашла отклик и поддержку приморцев. При этом на встрече, в которой приняли участие глава Росрыболовства Илья Шестаков и врио губернатора края Олег Кожемяко, подчеркивалось особо, что социальный проект «Доступная рыба» — долгосрочный. И желание региональных властей сделать один из самых востребованных продуктов питания доступным для приморцев — неизменно.

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко отметил, что этот проект позволил ввести механизм регулирования по торговым сетям, а подписанное на днях допсоглашение и присоединение к проекту малых предприятий быстрее распространит его по всему Приморью.





«Проект выгоден и для производителей продукции, — еще раз подчеркнул врио губернатора, — в цене реализуемой рыбы учитывается труд рыбака, налоги, социальная политика предприятий. Просто сейчас нет посредников».

Напомним, обязательным условием для участия в программе «Доступная рыба» является указание цены производителя и реализации. Социальный проект получил поддержку Росрыболовства.

«Прошу все компании принимать участие в этом проекте, — обратился сегодня к рыбопромышленникам глава Росрыболовства Илья Шестаков, — проект не закончится в декабре, он — долгосрочный. Со своей страны, мы будем контролировать, чтобы соблюдались все договоренности. Для рыбодобывающих компаний это только плюс, что вы можете напрямую работать с торговыми сетями», — отметил Илья Шестаков.





Второй месяц приморцы могут приобрести рыбу по доступной цене почти в 150 торговых точках — участников программы: «Фреш 25», «Реми», «Парус», «Самбери», «Рыбный островок», «ОК», «Мой март». Стоимость горбуши не должна превышать 110 рублей за килограмм, наваги — 45 рублей, сельди — 49 рублей, минтая— 75 рублей, камбалы — 95 рублей, кальмара — 130 рублей.

В районах края, где нет магазинов, которые участвуют в программе, к проекту привлекаются торговые организации малого и среднего бизнеса, используя в качестве оптового распределительного центра КГУП «Госпродагентство в Приморском крае». Для таких предприятий предусмотрены пункты отпуска продукции в Уссурийске (ООО «Уссури холод», ул. Речная, 2а), во Владивостоке (КГУП «Госпродагентство в Приморском крае», ул. Заречная, 5а). В настоящий момент в проекте участвуют 56 хозяйствующих субъектов, с которыми заключены договоры поставок.





Социальный проект «Доступная рыба» продолжается в Приморье, а благодаря поддержке Росрыболовства, к проекту подключаются не только приморские, но и камчатские компании.

«Мы с Олегом Николаевичем давно работаем, еще со времен, когда он был губернатором Сахалинской области, — ответил на вопрос DEITA.RU глава Росрыболовства, — и все проекты, которые на Сахалине развивались в области рыбного хозяйства, они были инициированы и поддержаны губернатором.

Это важно, когда руководитель понимает, что происходит в отрасли, а Приморье для нас самый, наверное, важный регион с точки зрения рыбохозяйственного комплекса. Сейчас и в Приморье уже есть проекты, которые инициировал Олег Николаевич — «Доступная рыба», — отметил Илья Шестков.

Инна Эстрина