Главе комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексею Пушкову не понравился тон участников конференции по безопасности в Мюнхене. Он отметил преобладающую в их выступлениях враждебность, которая позволила ему предположить наихудшее развитие событий, сообщает DEITA.RU.

К примеру, послушав выступление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, Пушков отметил "исключительно агрессивный" тон британца, а так как он выступал в первый день работы конференции, то, по мнению сенатора, задал ей подобный тон. Министр Уильямсон считает "мир все более опасным и темным местом" и призвал участников НАТО сплотиться: "Давайте будем готовы справляться с российскими провокациями. Россия должна платить цену за свой авантюризм".

Пушков уверен: "На мой взгляд, такие речи произносят накануне объявления войны", - пишет РБК.

Таисия Масина