Российские дорогие покроют "суперасфальтом", сообщает DEITA.RU.

Как пишет газета "Известия", ссылаясь на источник в Росавтодоре, данную технологию планируют применить в ближайшее время. Это связано с тем, что она учитывает климатические особенности движения в каждом регионе. Отмечается, что технология будет зафиксирована в национальном ГОСТе.

По словам специалистов, "суперасфальт", который будет производиться на основе асфальтобетонных смесей, увеличит срок службы покрытия c 4–5 до 12 лет.

В предстоящие два года им будет покрыто порядка 1 тыс. км трасс в России, в том числе он появится на крымской «Тавриде». Однако есть и нюансы, связанные с дороговизной технологии, поэтому ее будут использовать в основном для крупных федеральных проектов.

Ирина Петрова