Единственный европейский эксплуатант самолетов Sukhoi Superjet 100, ирландская авиакомпания CityJet отказалась от российских авиалайнеров, сообщает DEITA.RU.

Еще в 2016-2017 годах CityJet получила в лизинг по контракту с Россией 7 самолетов. Все они были поставлены на маршрутную сеть Brussels Airlines. В ноябре 2018 года директор авиакомпании Brussels Airlines Кристина Фоэрстер заявила, что самолеты «Суперджет-100» будут заменены на канадские Bombardier CRJ 900 из-за проблем с эксплуатацией, в результате чего был аннулирован ряд рейсов. Продлевать контракт по лизингу, который истекает в марте 2019 года, компания также не будет.

Как пишут «Ведомости», теперь «Суперджеты» CityJet возвращает «ВЭБ-лизингу». Некоторые из возвращенных лайнеров могут быть поставлены авиакомпании «Азимут» для ее нового проекта корпоративных перевозок.

Сильным ударом по имиджу «Суперджетов» стала трагедия, произошедшая в 2012 году в момент пробного показательного полета над Индонезией. В результате аварии погибли 45 человек, некоторые из которых могли стать потенциальными заказчиками. Хотя по результатам проведения экспертизы причиной столкновения с горой назвали не техническое состояние самолета, а ошибочные действия экипажа, мнение о «Суперджет-100» у многих изменилось.

Дмитрий Санников